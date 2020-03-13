سعر اليورو اليوم الجمعة 13-3-2020 في مصر

تباينت أسعار صرف اليورو أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة في عدد من البنوك، وجاء سعر اليورو كالتالي:

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة نحو 17.67 جنيه للشراء، و17.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.64 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 17.61 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 17.61 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي

سجل سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي نحو 17.64 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.