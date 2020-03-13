استمرار خدمة "الشاتل باص" في نقل الركاب والعاملين بالمطار مجانا

واصلت شركة ميناء القاهرة الجوي، تسيير أتوبيسات «الشاتل باص» لخدمة الركاب والعاملين بمطار القاهرة الجوي من خارج المطار (شيراتون المطار) إلى داخل المطار ذهابا و إيابا، وذلك عقب اختفاء أتوبيسات هيئة النقل العام، من مطار القاهرة الدولي.

وجاء قرار شركة ميناء القاهرة الجوى، نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد منذ أمس الأول، وتأثيرها على تكدس الحركة المرورية في الطرق المؤدية للمطار.

وصدر قرار تسيير السيارات بتوجيهات من المحاسب مجدي إسحاق، والمهندس محمد عيسى مدير النقل الميكانيكي، ويشرف على حركة السيارات، سيد صالح مدير حركه «الشاتل باص» .

وشهد مطار القاهرة الدولي، استعدادات مكثفة داخل صالات السفر و الوصول ومهبط الطائرات، لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، حيث استعدت سلطات المطارات المصرية بمعدات الشفط لسحب تجمعات المياه من على أرض المهبط، كما استعدت لجان التدخل السريع للتعامل مع الموجات الطارئة.

كانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أهابت بعملائها المسافرين من مطارات جمهورية مصر العربية خلال الساعات القادمة، ضرورة الوصول إلى المطارات قبل مواعيد رحلاتهم الدولية بما لا يقل عن 4 ساعات ورحلاتهم الداخلية بما لا يقل عن 3 ساعات.