وزير الزراعة يوجه باستمرار إعلان الحالة القصوى وغرف العمليات

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كافة قيادات الوزارة، باستمرار الحالة القصوى، وكافة عمليات الرصد والمتابعة وغرف العمليات بكافة القطاعات والهيئات والمديريات، وذلك مع استمرار حالة الطقس السيئ بالبلاد.

وأشار القصير، إلى أن ذلك يأتي في إطار الدور الأصيل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار تقديم الدعم والنصح والإرشاد للمزارعين، لتلافي أية آثار سلبية أو التخفيف منها، ومعالجتها، مشددا على ضرورة التواجد على أرض الواقع لكافة القيادات والمسؤولين خلال الفترة المقبلة، لتقييم الوضع واتخاذ كافة الإجراءات الواجبة والتدابير اللازمة للتعامل مع الأزمات.

وكلف وزير الزراعة، المعنيين بالوزارة ومراكزها البحثية، باستمرار التنسيق والتعاون المشترك، وسرعة توصيل المعلومة للمزارعين والتجاوب والتفاعل معهم على أرض الواقع، وتوضيح الإجراءات والتوصيات اللازم اتخاذها، للتقليل من الآثار السلبية لها على المحاصيل الزراعية المختلفة، كذلك الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أعلنت حالة الاستعداد القصوى منذ تحذير هيئة الارصاد الجوية عن سوء حالة الطقس المتوقعة خلال يومي الخميس والجمعة الجاريين، وتواجد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في غرفة عمليات الوزارة لإدارة الأزمة والتخفيف من آثارها السلبية، ووجه قيادات الوزارة بالتعاون مع جميع وسائل الإعلام لطمأنة المزارعين والمربيين وضمان استمرار تقديم ووصول النصائح والإرشادات إليهم.