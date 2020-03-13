فتح مراكز شباب الدقهلية لإيواء المتضررين من الأمطار والعالقين

وجه علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة في الدقهلية، مديري الإدارات بفتح مراكز الشباب؛ لإيواء الحالات التي تضررت من السيول مع توفير كل الإمكانات، وإيواء العالقين من المسافرين بين المحافظات بعد وقف حركة القطارات ووسائل النقل العام.

وأضاف الشربيني، في تصريح صحفي، أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة التضامن الاجتماعي ومديرياتها بالمحافظات على إمدادنا بالحالات المتضررة من سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، حيث يجرى استقبالهم فورا في اقرب مركز شباب لأي حالة متضررة.

وتشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي أول أمس، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.