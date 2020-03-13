وصلت لحد السيول.. محافظ الإسكندرية يتابع أعمال كسح مياه الأمطار

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فجر اليوم، الأحياء لمتابعة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة والتي وصلت إلى حد السيول، والتعامل مع تداعيات حالة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة.

وأكد الشريف أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع استمرار حالة الطقس السيئ، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق التام بين المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية الأمن والقوات البحرية للتعامل مع حالة الطقس السيئ، وساهم ذلك في التعامل السريع مع تجمعات المياه، خاصةً في ظل تواجد جميع القيادات التنفيذية بالشارع.

وأضاف أنه جرى التشديد على رؤساء الأحياء وشركات المرافق الحيوية وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى أحياء المحافظة، مع تجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة.