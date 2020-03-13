تويوتا وفورد وهيونداي.. إزاي تشتري عربية من مزاد 25 مارس؟

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية مزاد لبيع سيارات وبضائع جمارك بورسعيد وسفاجا يوم 25 مارس، وجاءت تفاصيل المزاد وفق بوابة التعاقدات العامة، كالتالي:

أولا: سيارات جمارك بورسعيد وسفاجا وأسوان صالون وإسعاف وفان وجيب ورأس جرار ماركات هيونداي، كيا، دايو، شيروكي، ميتسوبيشي، مرسيدس، تويوتا، فورد، فولكس، فولفو، شيفروليه، مازدا، BMW ،GMC.

ثانيا: بضائع جمارك بورسعيد وسفاجا وأسوان ودمياط تشمل ملابس متنوعة، لمبات ليد، أطقم مائدة، مستحضرات تجميل، أحذية، فلاشة، سجائر، تليفزيونات LED، شاشه كمبيوتر.

وتعقد جلسة المزاد بقاعة النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة الثانية عشرا ظهرا، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي، وتأمين دخول المزاد 10000 جنيه، ويجرى دفع 30% فور رسو المزاد، وباقي الثمن خلال 15 يوما.

وتطلب كراسة الشروط من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي بالدقي بسعر 400 جنيه، ومن المقرر دفع 10000 جنيه تأمين دخول المزاد، والبيع دون عمولة، والبطاقة الضريبية تطلب من الخاضعين لها.