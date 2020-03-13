بسبب السيول.. استمرار حالة الطوارئ في جنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، استمرار حالة الطوارئ القصوى وترأس غرفة العمليات من داخل المركز المتقدم بمدينة شرم الشيخ؛ لمتابعة الوضع عقب تعرض المحافظة لسيول شديدة، بلغ ارتفاعها في بعض المناطق لنصف متر وبعرض تجاوز 50 مترا.

وقال المحافظ إن الطقس السيئ تسبب في حادثة واحدة على الطريق الدولي، أودت بحياة شخص وإصابة اثنين ومصرح شخص وإصابة 10 آخرين نتيجة السيول، مؤكدا الدفع بالسيارات والمعدات الثقيلة لفتح الطرق وتوجيه السيول.

وتشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.