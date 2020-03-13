المساجد في أزمة.. نشع سقف السيد البدوي وغلق سيدي خميس

كشفت مصادر بوزارة الأوقاف، عن تعرض عدد من المساجد للأذى جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس على مصر.

وأضافت أن مسجد سيدي أحمد البدوي به تساقط للمياه من داخل الكاميرا الخرسانية الموجودة بمنتصف المسجد، مشيرا إلى أن مياه الأمطار أحدثت أزمة في سقف مسجد سيدي خميس بشبين الكوم بالمنوفية، ما أدى إلى تأثر لوحة الكهرباء، وسيجري إغلاقه في صلاة الجمعة، بالإضافة إلى وجود رشح للمياه بسقف المسجد الأحمدي.

وبحسب المصادر، فأن مأذنة مسجد مكة المكرمة بإدارة الكرنك انهارت، مشيرا إلى أن حالة المسجد سليمة، وتقام فيه الشعائر ولا توجد أي خسائر بشرية.