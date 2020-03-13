الأرصاد: استمرار الأمطار الغزيرة الساعات المقبلة.. وتحسن الطقس السبت

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الغلاف الجوي يحتوي على كميات كبيرة من الأتربة، تأثرت بها مناطق جنوب البلاد على وجه الخصوص.

وأضافت شاكر، خلال حديثها مع عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، من غرفة عمليات الإدارة العامة، أن حالة الطقس السيئ سوف تستمر خلال الساعات المقبلة، لافتة إلى أن الأمطار الغزيرة والرعدية سوف تستمر على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة ومدن القناة، بينما ستتعرض سيناء وخليج السويس لسيول.

غلق العديد من الطرق تأثرا بالعواصف الترابية

وشرحت شاكر أن منطقة جنوب البلاد تأثرت بعواصف ترابية مستمرة في تأثيرها، حيث جرى غلق العديد من الطرق تأثرا بالعواصف الترابية، لافتة إلى تكون كميات كبيرة من السحب على مصر والتي تتسبب في هطول الأمطار.

وكشفت شاكر أن حالة الطقس تبدأ في التحسن التدريجي من فجر الغد، حيث سنشهد تحسنا نسبيا في حالة الطقس وتبدأ كميات الأمطار تقل، ولكنها مستمرة حتى بعد ظهر يوم السبت، ثم تبدأ في الانتهاء تدريجيا.

وقرر مجلس الوزراء، في اجتماعه،الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرًا لظروف الطقس السيئ، وذلك في ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار.

كما قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس.

وتشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي أول أمس، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.