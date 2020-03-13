معتدل نهارا ودافئ بالصعيد.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون طقس غدا السبت بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، ويشهد أمطار متوسطة على بعض المناطق، والرياح معتدله.

كما توقع الخبراء، أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سقوط أمطار متوسطة، على بعض المناطق، وتكون رعدية أحياناً بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للدفئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة والأمطار متوسطة، على بعض المناطق والرياح معتدلة.

فيما يشهد جنوب الصعيد، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت بالقاهرة الكبرى فالعظمى هي 21 والصغرى 12، الوجه البحري العظمى 21، والصغرى 11 ، السواحل الشمالية الغربية العظمى 20، والصغرى 11، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 20 والصغرى 13، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 24، والصغرى 14 ، شمال الصعيد العظمى 21، والصغرى 11، جنوب الصعيد العظمى 27 والصغرى 14.

كانت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قالت إن نشاط حركة الرياح يزداد على مدار اليوم وتزيد الرمال والأتربة وتستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى ظهر غد السبت.

ونفت الهيئة شاكر تعرض مصر لأعاصير سواء في الفترة الحالية أو في المستقبل، مشيرة إلى إن مصر محاطة بالبحرين «الأحمر والمتوسط» وهذه البحار، بحار مغلقة وضيقة ولا تتكون فيها أعاصير على الإطلاق، حيث تتكون الأعاصير في المحيطات فمصر ليست منطقة تكون أعاصير ولا يوجد بها محيطات.

وقالت وكيل الاستشعار عن بعد، إن ما يؤثر علينا في هذه الحالة منخفض جوي متعمق قادم من أوروبا محمل بكميات عالية من الرطوبة متمركز على البحر المتوسط ويتجه إلى مصر ويتعمق، وهناك منخفض جوي أخر يؤثر على مصر، وهو منخفض السودان الموسمي قادم من الجنوب ويمر على البحر الأحمر محمل برياح جنوبية شرقية تؤدي إلى كميات عالية من الرطوبة أيضا، وهو ما يؤدي إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة، ويصاحبها سقوط الأمطار شديدة الغزارة وتصل إلى حد السيول على المناطق الجبلية.