الرياح تحطم سيارات بالسويس واستمرار سقوط أمطار غزيرة

سادت حالة من الطقس غير المستقر على أرجاء محافظة السويس، اليوم؛ لتشهد المحافظة موجة رياح شديدة وأمطارًا غزيرة في اليوم الثاني لموجة الطقس السيئ.

وتسببت الرياح في تحطم سيارات وواجهات محلات تجارية وعدد كبير من المنازل، كما سقطت واجهات محلات تجارية.

وشهدت السويس، في الساعات الأولى من اليوم، هطول أمطار غزيزة في كل أنحاء المحافظة، واشتدت في طريق "العين السخنة – الزعفرانة"، وأعلن المسؤولون بالمحافظة إغلاقه حفاظا على سلامة المواطنين.

وتشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.