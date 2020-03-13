لو حصل ماس.. 6 خطوات للتعامل مع حريق الكهرباء في الطقس السيئ

شهدت محافظات مصر صباح أمس الخميس، موجة شديدة من تقلبات الطقس، التي صاحبها أمطار غزيرة ورعدية، تصل لحد السيول، في الأنحاء كافة، واستغاثت الكثير من المنازل من دخول المياه إلى المنازل، مما يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي ينتج عنه اندلاع الحرائق.

وتستعرض "الوطن" خطوات يجب اتباعها عند نشوب حريق ناتج عن ماس كهربائي، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء:

1- إذا اندلعت النيران في منزلك واستطعت العثور على الجهاز الذي يتسبب في نشوب حريق يجب فصل التيار الكهربائي عنه على الفور، من خلال لوحة المفاتيح الأوتوماتيك الموجودة عادة بجوار الباب.

2- إذا كان الحريق صغيرا يمكن إخماده عن طريق إزالة مصدر الأكسجين باستخدام الملابس، أو من خلال بطانية ثقيلة يتم إلقاؤها على مصدر النار، حتى يتم منع الأكسجين من الوصول لمكان اللهب.

3- الماء موصل طبيعي للكهرباء، لذلك لا بد من تجنب إلقاء الماء على الحريق الناتج عن ماس كهربائي حتى لا يتم الإصابة بالصعق الكهربائي، واستخدام المياه يساعد على توسيع دائرة التيار في جميع أنحاء الغرفة وإشعال المواد القابلة للاشتعال.

4- الحرائق الكهربائية هي من الفئة C، ما يعني أنك ستحتاج إلى مطفأة مناسبة لهذا النوع من الحريق، كما أن معظم طفايات الحريق السكنية متعددة الأغراض ولكن من الضروري التحقق من ذلك قبل استخدامه على حريق كهربائي.

5- إذا كنت غير قادر على إطفاء الحريق الكهربائي يجب عليك الخروج من مكان الحريق فورا، وإخلاء المكان من العنصر البشري واستدعاء رجال الإطفاء.

6- يجب إغلاق الباب عند المغادرة لاحتواء النار، وعدم المحاولة في الدخول للمنزل حتى يستطيع رجال الإطفاء القيام بمهام عملهم.