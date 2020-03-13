التعليم العالي: المستشفيات الجامعية تعمل بكامل طاقتها وطواقمها

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انتظام جميع المستشفيات الجامعية البالغ عددها 113 مستشفى على مستوى الجمهورية في أداء عملها، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، موضحة أن هناك توجيها من قبل الدكتورخالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، باستمرار كافة المستشفيات الجامعية بالعمل بكامل طاقتها وطواقم العمل بها، وتجاوبها مع أي مستجدات تمر بها البلاد حاليا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استعرض تقريرا مقدما من الدكتور حسام عبدالغفار الأمين العام للمجلس الأعلى المستشفيات الجامعية، بشأن متابعة أداء المستشفيات الجامعية خلال موجة الطقس السيئ التي تمر بها البلاد حاليا.

وأشادت الوزارة بالتزام كافة الأطقم الطبية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأطقم التمريض وجميع العاملين بكافة المستشفيات الجامعية، إضافة إلى جاهزية غرف الرعاية المركزة لأداء عملها بكفاءة.

وأوضحت، سرعة تجاوز الآثار السلبية المترتبة على السيول الغزيرة التي هطلت على بعض محافظات الجمهورية التي أثرت على بعض مباني المستشفيات الجامعية وإعادتها للعمل بكامل كفاءتها مرة أخرى.