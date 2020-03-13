الثلوج تجمل مدينة "هشام طلعت مصطفي"

تساقطت الثلوج على "مدينتي" في أوقات متفرقة صباح اليوم، وكست درة مشروعات هشام طلعت مصطفى، باللون الأبيض، وزادت من بهجة المدينة، حيث هرع عدد من الأطفال للعب والاحتفال بتساقط الثلوج.

وتستقبل "مدينتي" التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، دائما تساقط الثلوج في مصر، ولم تكن هذه المرة الأولى الذي يغطى لون الثلج الأبيض شوارعها، وتستعد دائما بتصميمها الفريد التعامل مع موجات التقلبات الجوية.وتشهد البلاد موجة من الطقس غير المستقر منذ أمس، الأمر الذي دفع الحكومة لمنح المواطنين عطلة، وسط اجراءات احترازية للتعامل مع هذه التقلبات.