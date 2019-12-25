عند الحديث عن السوق العقاري في مصر، يتبادر إلى الأذهان على الفور رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، أفضل مطور عقاري وصاحب أهم وأفضل المشروعات السكنية في مصر.

فلاشك أن هشام طلعت مصطفى هو أول من قام بتنمية المجتمعات العمرانية المتكاملة وسط الصحراء، وبالنظر إلى عدد السكان في مشروعات هشام طلعت مصطفى، فقد بلغ نحو 400 ألف نسمة في "مدينتي"، وينتظر أن يصل هذا العدد إلى مليون نسمة بانتهاء تسليم المشروع عام 2035، بينما يقطن في مشروع الرحاب أكثر من 200 ألف نسمة.

ويعمل هشام طلعت مصطفى وفق محاور استراتيجية متكاملة، حتى أصبحت مجموعة طلعت مصطفى القابضة من كبرى شركات القطاع الخاص العاملة في مصر وربما المنطقة.

وسلمت مجموعة هشام طلعت مصطفى أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة لعملائها منذ إطلاقها وحتى الربع الثالث من عام 2019، لتعد بذلك أكبر مجموعة عقارية سلمت وحدات سكنية في الوطن العربي، مما جعل اسم هشام طلعت مصطفى، بمثابة أهم علامة تجارية في قطاع العقارات المصري وضمن أهم العلامات التجارية العقارية بالوطن العربي.

ولأنه أكبر مطور عقاري في مصر وصاحب الحصة الأكبر من سوق العقارات الخاص، نجح هشام طلعت على مدار سنوات من الجهود المبذولة والمحققة داخل مجموعته في ترسيخ المفهوم الحقيقي للسوق العقاري، وإعادة رسم مساره في مصر، ليصبح الأكثر إسهاما المؤثر من بين المطورين العقاريين في الاقتصاد المصري والحياة الاجتماعية، ليسهم بقوة وتأثير في تراجع معدلات البطالة، نظرا لانعكاس صناعة العقارات في مصر بالإيجاب على نحو 92 صناعة أخرى مكملة.

ونظراً لتسارع حجم الانجازات التي يحققها على الأرض في مشاريعه العمرانية المتكاملة التي يطورها، توج رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بجائزة أفضل مطور عقاري في مصر خلال العامين 2018 و2019 على التوالي، كنتيجة طبيعية للتطوير والتحديث المستمر في منظومة الخدمات التي يقدمها لسكان مشروعاته خلال آخر عامين، سواء خدمات حكومية مثل مكاتب الشهر العقاري المطورة في "الرحاب" و"مدينتي"، أو خدمات أمنية من خلال تفعيل منظومة كاميرات المراقبة، أو خدمات وتعليمية ورياضية وخلافه.

وتعد مجموعة هشام طلعت مصطفى القابضة أكبر شركات التطوير العقاري الخاصة في مصر والشرق الأوسط، إذ يعمل بها أكثر من 16 ألف موظف، وبلغت استثماراتها الإجمالية 200 مليار جنيه مصري، بينما تبلغ أصول المجموعة أكثر من 102 مليار جنيه مصري.

وتبلغ مساحة الأراضي المملوكة لمجموعة هشام طلعت مصطفى نحو 53.2 مليون متر مربع، والمساحات المتاحة للتطوير من ضمنها تكفي توسعات المجموعة في قطاع العقارات المصري لمدة 16 عاما.

وفي هذا الإطار تعمل مجموعة هشام طلعت مصطفى على تحقيق هدف توسيع مخزون الأراضي المملوكة لها، والبالغ حاليا نحو 53.2 مليون متر، لإقامة مشروعات سكنية وسياحية متكاملة، ليضمن تحقيق إيرادات منتظمة والحفاظ على إستمرار معدلات نمو المجموعة، وقدرتها على تحقيق الأرباح للمساهمين، والمساههمة في الوقت نفسه في التنمية العمرانية المنشودة بمصر.

ويتسم المطور العقاري هشام طلعت مصطفى بالعمل المستمر على التطوير والتحديث فى مجالات تشغيل الخدمات المتكاملة المقدمة لقاطني مشروعاته السكنية، بما يتماشى مع أحدث التطبيقات العملية والتقنية في هذا المجال.

وفي هذا الإطار وقعت مجموعة هشام طلعت مصطفى اتفاقية تعاون مع شركة "هواوي" الصينية، لتحويل مشروعاتها العمرانية المتكاملة إلى مدن ذكية لتوازي المدن العالمية، ورصدت لهذا الغرض استثمارات تبلغ 500 مليون جنيه.

وينتهج هشام طلعت مصطفى أساليب تمويلية ومالية وتسويقية غير تقليدية لتلبية إحتياجات الشريحة المستهدفة في المجتمع، سعيا منه لتقديم منتج عقاري يلبي رغبة واحتياجات العملاء ويستطيعون في الوقت نفسه سداد قيمته، وفق أساليب سداد مبتكرة، تراعي إمكانيات العملاء وقدراتهم المادية.