محافظ القاهرة يوجه التحية لعمال النظافة والصرف الصحي على جهودهم

لليوم الثاني على التوالي يجوب اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أحياء العاصمة منذ الصباح الباكر للإشراف على عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع. ووجه المحافظ التحية لعمال النظافة والصرف الصحي والأحياء، مؤكدا أنهم تحملوا عبئًا كبيرا في التعامل مع الأزمة، مثمنًا دور كل الأجهزة التنفيذية التى تواصل عملها دون توقف وتتخذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين.

وأكد المحافظ أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة متواجدون في الشارع لرفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول، مشيراً إلى انتشار الشفاطات في كافة أحياء العاصمة خاصة عند منازل ومطالع الكباري والميادين الرئيسية.

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

وأكد المحافظ أن هناك تنسيق كامل بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة في التعامل مع الأزمة، مؤكدًا أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه والتى يتم استقبالها على أرقام 23907147 - 23912136 والرقم الساخن 114 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة .