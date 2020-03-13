انهيار سقف مخزن سلع تموينية في الدقهلية لسوء الأحوال الجوية

انهار سقف مخزن للسلع التموينية المدعمة نتيجة سوء الأحوال الجوية في قرية "برهمتوش" مركز السنبلاوين، ما تسبب في تلف كميات منها.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث، بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين، من وليد صلاح نصار، 38 عاما، مساعد مدير جمعية استهلاكية بقرية برهمتوش، بسقوط جزء من سقف المخزن المستأجر لتخزين بعض المواد التموينية.

وانتقل مأمور وضباط المركز إلى مكان الواقعة تنسيقا مع رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، وتبين أن المخزن عبارة عن مبنى مكون من طابق واحد مشيد بالطوب الأحمر والخرسانة بمساحة 35 متر تقريبا، ملك المدعو خالد عطية عبدالمعطي، والمستأجر للجمعية لتخزين بعض المواد التموينية، وتبين سقوط سقف المخزن ولم يسفر عن ذلك أي إصابات.

وبسؤال مساعد مدير الجمعية في محضر الشرطة، أكد وجود بعض التلفيات بكمية من السلع الحرة الخاصة به والمعدة لصرف فرق نقاط الخبز وجارٍ تقدير قيمتها، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وأكدت أميرة عبدالواحد رئيس الوحدة المحلية ببرهمتوش، أن سبب سقوط السقف لقدم بناء المخزن وسوء الأحوال الجوية، ولم تصدر أي قرارات إزالة أو ترميم للمخزن، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.