بالصور.. شوارع بورسعيد تغرق في مياه الأمطار

تعرضت شوارع بورسعيد للغرق بسبب الأمطار الغزيرة المستمرة على المحافظة لليوم الثاني بدون توقف، الأمر الذى أثر على حركة المارة فى الشوارع، بينما واصلت الأجهزة التنفيذية بمختلف الأحياء جهودها على مدار 24 ساعة للتعامل مع حالة الطقس غير المستقر وسحب تراكمات المياه.

وتابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية لسرعة التعامل مع تراكمات المياه وتيسير حركة المواصلات والمواطنين، حيث جرى الدفع بجميع سيارات كسح وشفط المياه وكذلك جهود الحماية المدنية نظرا للأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة على مدار اليوم للمرة الأولى بهذه الكميات.