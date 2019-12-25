بالصور .. بسبب الطقس السيئ.. خروج أمواج البحر إلى شوارع بورسعيد

تسببت الرياح والطقس السيئ في بورسعيد إلى ارتفاع في أمواج البحر المتوسط وخروجه إلى الشوارع المطلة على الشاطئ خاصة في بورفؤاد والكافتريات المطلة على البحر، وتأثرت حركة المارة بسبب انخفاض درجات الحرارة إلى 16 درجة مؤية.

وأكد مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري، إنه تم إغلاق الميناء حتى انتهاء حالة الطقس السيئة التي تمر بها البلاد، موضحًا أن مراكب الصيد دخلت الميناء عصر أمس وتم تحذير الصيادين من الصيد بشكل فردي أو بالمراكب الخشبية، لارتفاع الموج إلى 6 أمتار، ما يشكل خطورة على حياتهم.

من جانب آخر أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عدم تأثرها بالطقس السيئ وانتظام العمل بها، وصرحت أن الموانئ سجلت دخول وخروج 24 سفينة، وتجري عمليات شحن وتفريغ السفن بشكل طبيعي.