محامية قتيل فيلا نانسي عجرم: تقرير الطب الشرعي سيفجر مفاجآت

أعلنت رهاب بيطار، محامية الشاب السوري محمد حسن الموسى، الشهير إعلاميا بـ "قتيل فيلا نانسي عجرم"، أن تقرير الأطباء الشرعيين في سوريا سيصدر بداية الأسبوع الجديد.

وأضافت رهاب لـ"الوطن"، أن التقرير سيحمل مفاجآت عديدة، نظرا لأنه اكتمل بعد دراسة وتآني على عكس ما جرى في بيروت عقب الحادث، بحسب تعبيرها.

وكانت مصادر مطلعة على التحقيقات، التي تجرى في القضية المعروفة بقتيل فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، نفت الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية، حول قيام القتيل السوري محمد حسن الموسى بالبحث عبر شبكة الإنترنت عن موقع مسكن الفنانتين هيفاء وهبي ونجوى كرم.

وأشارت المصادر لـ"الوطن"، إلى أن من أطلق تلك الأخبار هم شخصيات حاولت تسليط الضوء على أن القتيل متخصص في سرقة منازل المشاهير، وأنه كان يفكر في سرقة هيفاء وهبي ونجوى كرم مثلما فعل مع نانسي، فحين أن التحقيقات حتى الآن لم تفصل في قضية نانسي عجرم، وتنتظر يوم العاشر من شهر فبراير لكي يجري استكمال السماع لشهادات، ومنها موظفي عيادة فادي الهاشم زوج نانسي.

يذكر أن الفنانة نانسي عجرم، أعلنت أن منزلها تعرض للسرقة، وقتل زوجها فادي الهاشم، الشاب السوري محمد الموسى، الذي اقتحم منزلهما في لبنان، وجرى القبض على الزوج على خلفية الحادث، بحسب رواية نانسي.

كشفت زوجة قتيل منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الشاب السوري محمد حسن الموسى الذي قتل على يد زوجها الطبيب فادي الهاشم، بعد أن اتهمه باقتحام شقته بهدف السرقة، والتي تدعى "أم حسن"، وجود معرفة سابقة بين زوجها وزوج الفنانة، وأنه تردد على منزله مرات عديدة، وكان موعودا بوظيفة حارس داخل الفيلا وبمعاش ومسكن عائلي.