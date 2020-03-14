أسعار الفاكهة اليوم السبت 14-3-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم السبت 14 مارس الجاري، وجاءت أسعار الفاكهة كالتالي:
التفاح البلدي
تراوح سعر التفاح البلدي بين 10 إلى 16 جنيها، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 14 إلى 22 جنيهًا.
الموز
يختلف سعر الموز في الأسواق إذ يتراوح من 8 إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.
الفراولة
وصل سعر كيلوجرام الفراولة من 6.5 إلى 10 جنيهات.
البرتقال
تراوح سعر البرتقال من 4 إلى 6 جنيهات للكيلوجرام.
اليوسفي
وصل سعر كيلوجرام اليوسفي إلى 4 جنيهات.
الجوافة
بلغ سعر كيلوجرام الجوافة 7 جنيهات.