أسعار الفاكهة اليوم السبت 14-3-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم السبت 14 مارس الجاري، وجاءت أسعار الفاكهة كالتالي:

التفاح البلدي

تراوح سعر التفاح البلدي بين 10 إلى 16 جنيها، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 14 إلى 22 جنيهًا.

الموز

يختلف سعر الموز في الأسواق إذ يتراوح من 8 إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.

الفراولة

وصل سعر كيلوجرام الفراولة من 6.5 إلى 10 جنيهات.

البرتقال

تراوح سعر البرتقال من 4 إلى 6 جنيهات للكيلوجرام.

اليوسفي

وصل سعر كيلوجرام اليوسفي إلى 4 جنيهات.

الجوافة

بلغ سعر كيلوجرام الجوافة 7 جنيهات.