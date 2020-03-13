وصول 4 رحلات لمطار الأقصر الدولي عقب انتظام الملاحة الجوية

أعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، انتظام أعمال الملاحة الجوية بمطار الأقصر الدولي، منذ الصباح الباكر اليوم الجمعة، حيث انتظمت حركة الطائرات الدولية والمحلية من وإلى الأقصر.

وأوضح أنه وصل إلى مطار الأقصر، 4 رحلات على متنها سياح من مختلف الجنسيات، وكذلك غادرت هذه الرحلات وعلى متنها ركاب من مختلف الجنسيات أيضا إلى مطار القاهرة.د

وأكد محافظ الأقصر على تحسن الأحوال الجوية على مستوى المحافظة، ووضوح الرؤية بشكل أكبر عما كانت عليه، أمس الخميس، مناشدا المواطنين الالتزام بكافة إجراءات السلامة العامة فيما يتعلق بالالتزام بقواعد المرور والالتزام بتحذيرات شركة الكهرباء.