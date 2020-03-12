الأقصر تهيب بمواطنيها الابتعاد عن مصادر الكهرباء أثناء سقوط الأمطار

طالبت محافظة الأقصر وشركة الكهرباء، أهالي المحافظة، بالابتعاد التام وعدم ملامسة المحولات الكهربائية وجميع اللوحات والدوائر سواء الخاصة بالتليفونات أو الكهرباء، في حالة سقوط أمطار سواء خفيفة أو غزيرة.

ورجت المحافظة المواطنين الابتعاد عن أعمدة الإنارة ومبردات المياه "الكولديرات" بالشوارع، وذلك للحفاظ على الأرواح والسلامة العامة وعدم حدوث ماس كهربائي قد يؤدي لاشتعال الحرائق، وذلك لحين استقرار حالة الطقس وهدوء الأحوال المناخية.

وتشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي أمس، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.