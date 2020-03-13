تامر حسني عن أنباء تعرضه لأزمة صحية: مش وقته خالص

طمأن الفنان تامر حسني، محبيه على حالته الصحية بعد انتشار أنباء تفيد بتعرضه لوعكة.

وكتب حسني عبر خاصية "ستوري" بتطبيق "انستجرام" قائلاً: "أنا كويس الحمد لله يا جماعة، وموضوع تعبي وتعب صوتي وعمليات ده كان قديم، مش عارف ليه حد يرجع يكتب فيه دلوقتي، يعني المفروض إن وضع البلد صعب جداً، وفعلاً الأفضل واللي الناس محتاجاه إن احنا نهتم ونكتب ونحذر ولادنا ونوعيهم ونوعي الأهالي من الشيء الأهم والأخطر".

وأضاف: مش وقته خالص الأخبار اللي تخلينا نتكلم في أي اتجاهات تانية أبداً".

وتشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.