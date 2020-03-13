عودة الملاحة النهرية وفتح الطرق الصحراوية بالأقصر عقب تحسن المناخ

شهدت محافظة الأقصر صباح اليوم، استقرارا نسبيا مرتفعا لأجواء المناخ وتحسن ملحوظ للطقس.

وأعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، استمرار انعقاد غرفة عمليات المحافظة لمتابعة أحوال الطقس وتحسبا لأي طارئ، مشيرا إلى أنه جرى إعادة فتح الطرق الصحراوية بين محافظتي الأقصر وقنا والأقصر وأسوان على خلفية تحسن حالة المناخ، كما استأنفت حركة الملاحة النهرية بالمحافظة وانتظمت رحلات الطيران بمطار الأقصر الدولي.

واستقبل المطار 4 رحلات على متنها سياح من مختلف الجنسيات، وشهدت صالات السفر مغادرة رحلات أيضا.

وأشار اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر، إلى أنه لم ترد إلى غرفة عمليات المحافظة حتى الأن أي شكاوى أو بلاغات من قبل المواطنين أو المديريات الخدمية التابعة للمحافظة.