محافظ أسيوط يتابع أعمال إزالة مياه الأمطار ويكافئ 3 عمال وسائق

أجرى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جولة ميدانية للوقوف على الجهود المبذولة لرفع تراكمات المياه ومتابعة أعمال إزالة آثار الأمطار من الشوارع واطمئن على مدى جاهزية المعدات والأطقم في التعامل مع الأمطار التي سقطت صباح اليوم وذلك في إطار الخطة التي وضعتها المحافظة لإدارة الأزمة ومواجهة موجة الطقس السيئ التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية ومتابعة تداعيات الموقف من خلال الجولات الميدانية لتفقد أعمال كسح وشفط تراكمات مياه الأمطار وإزالة آثاره لإيجاد سيولة في الحركة المرورية.

وتفقد المحافظ الأعمال الجارية لإزالة آثار الأمطار أسفل كوبري الهلالي بحي شرق مشيرًا إلى أن فرق الطوارئ وسيارات شفط المياه تحركت منذ الصباح الباكر لتنفيذ خطة المحافظة لإزالة أي تجمعات مائية بالشوارع والأنفاق ومطالع ومنازل الكباري مما ساعد على انسياب الحركة المرورية مؤكدًا على وضع خطة مسبقًا للمناطق الأكثر تعرضًا لتجمعات المياه وخاصة مطالع ومنازل الكباري والأنفاق ونشر معدات الشفط بالقرب منها لسرعة التعامل والتدخل السريع إضافة إلى تخصيص معدات لرفع أي آثار للأمطار بالطرق السريعة والمحاور الرئيسية كما تم توجيه رؤساء المراكز والأحياء بالتواجد الميداني على مدار اليوم ورفع أية آثار للأمطار من الشوارع وعدم السماح بوجود أي تجمعات أو بؤر للمياه والتنسيق التام مع والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.

كما قرر المحافظ - خلال الجولة - مكافأة 3 عمال وسائق تابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لإخلاصهم وتفانيهم في العمل مقدمًا الشكر لمسؤولي الشركة والأجهزة التنفيذية على مجهوداتهم لرفع وإزالة آثار الأمطار موجهًا بضرورة المراجعة الدورية للتأكد من كفاءة بالوعات الصرف والتنسيق الدائم مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للمتابعة والتعامل مع أي أحداث طارئة بجانب المرور على شبكات أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والتأكد من سلامتها وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لها تلافيًا لأي أعطال أو مشكلات خاصة مع سقوط الأمطار.

كما التقى المحافظ مع عدد من المواطنين وتحاور معهم وأكد أن جميع أجهزة المحافظة تتعامل بجدية تامة لمواجهة موجة الطقس السئ مطالبهم بضرورة التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان للمحافظة والابلاغ عن أي شكاوي أو أماكن تجمع المياه حيث تستقبل الغرفة البلاغات عبر الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858-088) للتعامل الفوري مع المشكلة أو البلاغ.