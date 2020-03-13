حماية الأطفال تجوب شوارع أسيوط لتقديم الدعم وحمايتهم من سوء الطقس

قالت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، إن فريق من وحدة حماية الأطفال والمشردين بالمحافظة أسيوط، يعمل على تمشيط شوارع المدينة لتوفير الرعاية للأطفال بلا مآوى.

وأضافت أن الوحدة تعمل بشكل مكثف منذ الأمس بمختلف مراكز المحافظة لتوفير الحماية للمشردين من الأطفال والكبار وتقديم كل الرعاية والحماية لهم واصطحابهم لدور الرعاية الاجتماعية، وتقديم الدعم النفسي والصحي لهم كما يجرى تقديم أنشطة للأطفال وواجبات غذائية بالسيارة المتنقلة والتي تخدم أهداف الوحدة، مشيرة إلى أنه جرى تقديم وجبات ساخنة وأخرى جافة وبطاطين وكمامات لهم.

وأوضحت الخياط أن فريق عمل الإغاثة، تفقد المستشفيات التي بها حالات حوادث إثر العواصف التي تعرضت لها البلاد، وأنه جرى زيارة 6 حالات بمستشفى الجامعة وتقديم المساعدات العاجلة لأسرهم.

وشهدت محافظة أسيوط منذ أمس الخميس، هبوب رياح شديدة صاحبها سقوط أمطار متوسطة على أغلب الأنحاء مما أدى انهيارات جزئية لبعض وانهيار المنازل وسقوط أشجار، كما تسببت الرياح في قطع سلك كهرباء ضغط عالي بمنطقة زرزارة بحي غرب أسيوط وانقطاع الكهرباء بالمنطقة لحين إنهاء عملية الإصلاح.

كما شهدت أغلب قرى ومراكز المحافظة انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين كإجراء احترازي خوفا على حياة المواطنين، لحين جفاف الأسطح وشفط تجمعات المياه وتكثيف حملات شفط المياه من الشوارع وأماكن التجمعات بالميادين وأسفل الأنفاق والكباري بالتنسيق مع الأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.