خطوط ساخنة لطلب سيارات شفط المياه

خصصت الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، خطًا ساخنًا (125) للإبلاغ عن تجمعات المياه على مستوى الجمهورية.

وخصصت إدارة المرور، رقمين للتعامل مع الشكاوى الواردة من محافظتي القاهرة والجيزة، للدفع بسيارات الشفط، 136_ 01155554444، و01221110000 لمساعدة قائدي السيارات الذين غرقت سياراتهم أو تعطلت على الطرق.

كما جرى تخصيص خط ساخن لمرور الجيزة، للإبلاغ عن أي معوقات مرورية بالاتصال على 01205344444، وتجهيز غرف العمليات من خلال الخط الساخن للجيزة برقم 114، ورقم هيئة النظافة "16809"، والحماية المدنية "180".

ويتوقع خبير الأرصاد الجوية الدكتور وحيد سعودي، أن تنتهي موجة الطقس المتقلب مساء غدًا السبت، حيث تخف حدة حالة عدم الاستقرار بدءًا من مساء اليوم، وتستمر بالتدريج حتى مساء غدًا، وتقل كميات السحب المسببة للأمطار الغزيرة وتنعدم الفرصة لسقوط الأمطار بالتدريج حتى تهدأ تمامًا.