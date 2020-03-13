انتقاد جديد من بيلوسي إلى ترامب: قراره باستبعاد بريطانيا "غريب"

علقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الجمعة، على قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستبعاد بريطانيا من قائمة الدول الأوروبية التي منع السفر إليها بالـ"غريب"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك".

وقالت "بيلوسي"، معلقة على قرار إدارة ترامب باستبعاد بريطانيا من قائمة حظر الاتصال الجوي: "اتصل بي نائب الرئيس، بنس والطبيب فوسي (رئيس معهد الأمراض المعدية بالمعهد الوطني للصحة أنثوني فوسي) الليلة الماضية لإبلاغي (بشأن القيود المفروضة على دخول البلاد من أوروبا)، وقال الطبيب إن هذا القرار قد اتخذ على أساس علمي وطبي وأنا أثق بكلامه، لكن الأمر غريب حقا".

وتابعت بيلوسي قائلة: "هم يقولون أن القرار جاء بسبب التنقل السهل بين هذه الدول (دول شنجن) وانفصال بريطانيا عن أوروبا، ومع ذلك ليس عليك سوى عبور قناة وهاأنت في إنجلترا".

وقال الرئيس الأمريكي في كلمة: "سنمنع دخول الأجانب من الدول الأوروبية إلى أمريكا باستثناء القادمين من بريطانيا، ابتداء من الجمعة ولمدة 30 يوما لمواجهة انتشار فيروس كورونا".

ومع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، كثفت العديد من الدول الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء الماضي، فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى حول العالم "جائحة"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".