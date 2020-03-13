عاجل.. انهيار جزئي بالطريق الداعم أعلى الجولف اتجاه المعادي

قالت الإدارة العامة للمرور، إن الطقس السيئ ومياه الأمطار، أدت إلى كسر بالطابة الخاصة بماسورة الصرف الصحي التابع للتجمع الخامس على الطريق الدائري، قطرها ألف ملي، ما أدى لانهيار بطول 70 مترا في جسم الطريق الداعم أعلى الجولف اتجاه المعادي، بارتفاع 18 مترا، وبعده 500 متر اتجاه المعادي، والجهة اليسري 60 مترا طولا في 7 أمتار ارتفاع.

وأهابت الإدارة قائدي المركبات، بأن يسلكوا الطريق البديل، حيث تم تحويل طريق القادم من المشير طنطاوي وأسفل كوبري شارع التسعين اتجاه نفق الجولف مرورًا بجسم الطريق ثم الصعود للطريق الرئيسي اتجاه المعادي.