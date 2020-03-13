رئيس صندوق تطوير العشوائيات: تسكين 7240 أسرة في الأسمرات خلال أسبوعين

أعلن المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، تسكين 7240 أسرة في حي الأسمرات بالقاهرة، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات.

وأشاد صديق خلال تصريحات لبرنامج "اكسترا نيوز"، بتعامل المسؤولين مع موجة الطقس السيئ في حي الأسمرات، متابعا: "معدل مياه الأمطار كان عالي لكن اللي هيبص هيشوف كأن مفيش أمطار".

وأكمل: "الأهالي يعملون على التخلص من تجمعات المياه وهناك تعاون كبير الدولة والمواطن، والناس سعداء هنا ويشعرون أنهم في مكان أفضل".

وأشار إلى أن الحي لم يشهد أي انقطاعات في الكهرباء، بالإضافة إلى عزل الكهرباء عن أعمدة الإنارة، تطبيقا لما جرى تنفيذه في مشروعي المحروسة وروضة السيدة، وبقية الأماكن التي جرى افتتاحها مؤخرًا.

ولفت إلى أن حي الأسمرات يسكنه 12500 أسرة، مضيفا: "لو دخلنا أي كومباوند مش هنلاقي الرقي اللي شايفينه دلوقتي".

وأردف، أن محافظة جنوب سيناء تتعرض للسيول بشكل كبير جدًا، لافتًا إلى أنها شهدت إنشاء 3 سدود للتعامل مع مياه السيول، ما أدى إلى ملء البحيرات المنشئة خلف السدود لتجميع المياه، كما جرى تصريف الزائد من المياه إلى مناطق لا أهالي فيها: "الناس محستش زي كل سنة إن في كارثة سيول وقطع طرق".