«الاتصالات»: خطة للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية

كشف مصدر بوزارة الاتصالات عن اعتزام الوزارة تبني خطة مشتركة مع كافة الجهات الحكومية لوضع إطار عام للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن حجم المخلفات الإلكترونية في مصر يصل إلى ما يقرب من 90 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أنه يتم حالياً التنسيق مع البنك المركزي لوضع آلية لتخلص من أجهزة الحواسب القديمة في القطاع المصرفي.

وتابع المصدر أن التواصل مستمر مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل التخلص الآمن من أجهزة الاتصالات القديمة في السنترالات والحاسبات التى تحوي الألواح الإلكترونية، مشيراً إلى أن هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية هى الجهة المعنية بالأجهزة الحوسبية القديمة في القطاع الحكومي، وتم وضع إطار عمل مع المالية للتخلص الآمن من هذه الأجهزة. وأكد المصدر أن الخطة تأتي في إطار تزايد معدلات الرقمنة والتوجه نحو التحول الرقمي في إطار استراتيجية بناء مصر الرقمية، موضحاً أنه أصبح من الضروري اتخاذ طرق علمية من أجل التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، وكان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التقى، الأربعاء الماضي، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بحضور بول جارنييه، سفير سويسرا بالقاهرة، وتناول اللقاء مناقشة سبل تفعيل "مشروع صناعات إعادة التدوير المستدامة فى مصر" واستراتيجية التخلص من النفايات الإلكترونية.

واتخذت مصر مجموعة من الخطوات منذ سنوات في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية، ومنها التعاون مع السفارة السويسرية، وإحدى الجهات المتخصصة في الدراسات التى بدأت أول تجربة في الدراسات الخاصة بالمخلفات الخطرة، وأيضاً برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والقطاع الخاص، بجانب وزارة التعليم العالي وشباب الجامعات من خلال البروتوكول المشترك لتوعية الشباب بخطورة المخلفات الإلكترونية وآليات تدويرها.