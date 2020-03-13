غلق نفق البستان بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا بسبب تراكم الأمطار

تسببت موجة الطقس السئ والأمطار الغزيرة في محافظة المنيا على مدار يومي الخميس والجمعة، في إغلاق نفق البستان على طريق الصعيد الصحراوي الشرقي، وسقوط عامود إنارة وأفرع شجر على أسلاك كهربائية، راح ضحيتها الحيوانات نتيجة الصعق الكهربائي بالشوارع.

ففي قرية زهرة التابعة لمركز المنيا، نفق حمار كان يسير بجانب عامود إنارة نتيجة الصعق بالكهرباء، بالقرب من مسجد الشيخ القطيعي بشرق القرية، ما دفع الأهالي إلى التزام منازلهم تحسبا لتعرضهم لحوادث صعق مماثلة.

وشهد شارع مضرب الأرز، بكفر المنصورة غرب مدينة المنيا، نفوق 3 أغنام صعقا بالكهرباء، كما شهد شارع عمر ابن الخطاب بجنوب المدينة نفوق كلب صعقا بالكهرباء. وأعلنت غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة عن إغلاق نفق البستان بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي "الجيش"، بالتنسيق مع إدارة المرور، نظرا لوجود تجمعات من مياه الأمطار، علي أن يتم فتحه عقب تحسن الأحوال الجوية.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أجري عدة جولات تفقدية لمتابعة عمليات سحب وإزالة مياه الأمطار من الشوارع والميادين وعدد من الطرق، وذلك عقب تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيء.

وكلف المحافظ نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد بالمتابعة مع غرفة العمليات الرئيسية لكافة الشكاوي والبلاغات التي ترد للغرفة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتنسيق مع جميع الجهات للتوجيه فورا والتعامل مع المشكلة وإزالة كافة المعوقات.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة على مدار الساعة من جانب كافة المسؤولين في الوحدات المحلية والقطاعات المعنية، معربا عن خالص شكره وتقديره لكل من يبذل جهدا مخلصا لخدمة المحافظة وحماية أرواح المواطنيين. وتستقبل غرفة عمليات المحافظة أي شكاوي من تجمعات مياه الأمطار أو حدوث حالات طارئة على الأرقام التالية:(2320001 & 2342200) الخط الساخن 114.