محافظ المنيا يوجه بشفط مياه الأمطار من الشوارع

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، عبر غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة، الحالة العامة بالمراكز والمدن، حيث اطمأن على الوضع العام، عقب تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشفط تجمعات الأمطار بالمحافظة والطرق الرئيسية والفرعية والتواجد الميداني بالشارع للتعامل مع أي ظروف طارئة.

ووجه بالمتابعة المستمرة مع أعضاء غرف العمليات على مدار 24 ساعة للتوجه والتدخل والدعم في أي أمور طارئة نتيجة موجة الطقس السيئ.

وأكد المحافظ ضرورة تحلى الجهاز التنفيذي بالمحافظة بروح الفريق الواحد لتدارك أي حالات طارئة والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن وتقليل أي خسائر قد تنجم عن هذه الحالات الطارئة.

وبدأت منذ الصباح الباكر كافة أجهزة المحافظة بالتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار باستخدام المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه .