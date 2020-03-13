"تموين مطروح": أرصدة مستودعات الدقيق تكفي إنتاج المخابز لمدة 7 أيام

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، توافر مخزون التموين خاصة من الوقود والغاز، والدقيق بالمخابز خلال فترة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد منذ أمس الخميس.

وقال المهندس السيد أبو اليزيد مدير عام التموين بمطروح، إنه جرى مراجعة جميع مخابز المحافظة مع بدء فترة عدم استقرار الأحوال الجوية، والتأكد من توفير مخزون دقيق يكفي لمدة 3 أيام لكل مخبز، كما يوجد رصيد بالمستودعات التابعة للمطاحن بجميع المراكز برصيد يكفي لمدة 7 أيام.

وأضاف أنه يجري المرور، اليوم الجمعة، بمعرفة مديري الإدارات وتفقد عدد من المخابز مع تحمل حتى في التجمعات الصحراوية البعيدة للاطمئنان على المتوفر لديهم من الدقيق.