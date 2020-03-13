رئيس قطاع الأزمات: أمطار أمس لم تشهدها مصر منذ 40 عاما

كشف اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الأزمات في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، آخر تطورات حالة الطقس السيئ التي تشهدها محافظات مصر، مؤكدا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خاطب المحافظين للاطمئنان على الأوضاع الداخلية في المحافظات، والتدابير التي يتم اتخاذها للتعامل مع ظروف الطقس السيئة التي تعرضت لها البلاد أمس.

وأضاف "عبدالمقصود" خلال لقاء مع التلفزيون المصري، أن الهطول المطري الذي تعرضت له معظم أنحاء الجمهورية أمس، لم يسبق حدوثه منذ حوالي أكثر من 40 عاما، والكميات التي خلفتها هذه الأمطار كبيرة جدا، وصلت لما يقرب من حوالي 653 ألف متر مكعب في الكيلو متر المربع، مؤكدا أن هذه الكميات من المياه يصعب على أي أجهزة صرفها.

وأشار إلى أنه تم استخدام حوالي 1400 كاسحة وشفاط من مختلف محافظات القاهرة الكبرى للتعامل مع الأمطار، موضحا أنه يهيب بالمواطنين تجنب الدخول في مناطق قد تؤثر على سلامتهم، خاصة أن هناك كميات كبيرة من المياه، مع توقعات بوجود كميات كبيرة أيضا مساء اليوم وحتى صباح الغد.

وأكد "عبدالمقصود"، أن هناك محافظات واجهت العديد من المشكلات أمس وعلى رأسها الوادي الجديد نتيجة سقوط ما يقارب 15 عامود كهرباء الضغط العالي، ما أدى لانقطاع الكهرباء، وتم التغلب على هذا الانقطاع اليوم، عدا مركز واحد، ويجرى الدفع محطات طاقة متنقلة لهذه المنطقة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح أن معظم المحافظات تعاملت مع حالة الطقس السيئ بشكل جيد، ولم تتواجد أي خسائر كبيرة سوى في بعض المناطق المبنية بمخرات سيل تعرضت كمية كبيرة من الأمطار أدت إلى خسائر بشرية وصلت إلى 20 وفاة، حسبما أعلن رئيس الوزراء معظمها كانت نتيجة صعق كهربائي على أسلاك الضغط العالي.