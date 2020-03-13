25 صورة من مظاهر الطقس السيئ في مصر

تأثرت محافظات مصر بموجة الطقس السيئ، وترتب على الأمطار الغزيرة التي سقطت على مدار ساعات متواصلة تجمعات للمياه في الكثير من المناطق بالإضافة لقطع المياه على بعض المناطق لتخفيف الضغط على شبكات الصرف.

كما انقطع التيار الكهربائي في مدن ومحافظات ومناطق متفرقة على مستوى الجمهورية.

وتعمل الأجهزة المعنية على قدم وساق لتخفيف آثار الأمطار، والتخلص من تجمعات المياه وإعادة الحياة لطبيعتها في محافظات مصر المختلفة، وفيما يلي بعض المشاهد من المحافظات بعد ساعات من الطقس السيئ.

سحب تراكمات مياه الأمطار ببورسعيد

غرق مطحن المنصورة في سنوب بمياه الأمطار

سوء الأحوال الجوية في مدينة المحلة

وتشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي أمس، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.