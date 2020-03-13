صحة الاحتلال الإسرائيلي: ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" إلى 143

أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 143 بعد تسجيل 16 حالة جديدة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقد في وقت سابق، اليوم، مباحثات حول الفيروس مع كل من وزير صحة الاحتلال يعقوب ليتسمان ووزير سياحة الاحتلال ياريف ليفين ووزير الاقتصاد إيلي كوهين ومسؤولين كبار آخرين.

"نتنياهو": سنعقد جلسة لمجلس الوزراء من خلال مؤتمر الفيديو بعد غد الأحد

وقال نتنياهو: "نعقد جلسات ونتخذ قرارات على مدار الساعة بما في ذلك في ساعات الصباح وبعد الظهر. عقدنا جلسات متعددة المشاركين ولكننا حرصنا على مسافة متر بيننا وبقدر الإمكان مترين. سنعقد يوم الأحد جلسة لمجلس الوزراء من خلال الفيديو من أجل الحفاظ على هذه المسافة. نعطي مثالا يحتذى به للمواطنين ونأمل أن كل واحد منكم يتصرف وفقا لهذا النهج"، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأوضح نتنياهو: "نبذل حاليا جهودا كبيرة من أجل تعزيز وتيرة الفحوصات وتقليل وتيرة الإصابات وبطبيعة الحال من أجل تعزيز وصون الأطقم الطبية وسنتخذ خطوات أخرى. لا داعي للهرع إلى محلات التجارة فهناك مواد غذائية كافية للجميع بما في ذلك أثناء عيد الفصح".