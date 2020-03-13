"اجتماع طارئ.. وزيارة أماكن مقترحة لمعسكرات الإيواء".. جهود نائب محافظ البحيرة خلال الطقس السيئ

تفقدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الأوضاع ميدانيا في المحافظة، وتابعت الجهود المبذولة لمواجهة موجة الطقس السيء.

وعقدت اجتماعا طارئا بمركز وادي النطرون، مع رؤساء المدن ورؤوساء الإدارات الخدمية والتنفيذية ونواب المركز ورؤساء القرى لمواجهة سوء أحوال الطقس. وشددت على ضرورة تنفيذ إجراءات كسح تجمعات مياه الأمطار بالطريق الصحراوي، وتكثيف حملات النظافة والتجميل المستمرة ورفع الأتربة والمخلفات بالطرق الرئيسية ووسط المدن، حيث تم رفع 20 طن قمامة ومخلفات وتراكمات صلبة.

كما تفقدت الأماكن المقترحة لمعسكر الإيواء وتجهيزها بالفرش اللازم لاستخدامها في حالة الطوارئ، وتفقدت أماكن الإيواء بقرية عفونة للتعرف على مدى جاهزيتها وقدرتها على استيعاب المواطنين أثناء الطوارئ، وكسح تجمعات مياه الأمطار بمنطقة حي غرب المدينة.