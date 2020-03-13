لجان شعبية لشباب قرى ومدن القليوبية للمشاركة في كسح مياه الأمطار

شارك مئات شباب القرى والمدن على الطرق الرئيسية والفرعية بالقليوبية في تشكيل لجان شعبية لكسح ونزح مياه الأمطار، للمساهمة في تخفيف الضغط على الأجهزة المحلية وفرق الطوارئ التي تعمل في الشارع لأكثر من 48 ساعة حتى الآن.

وشهدت مدينة القناطر وقراها، خروج عدد من الشباب لنزح المياه ودفعها بعيدا عن الشوارع، خاصة الفرعية والتي تجمعت فيها المياه.

وعلى طريق المنصورة بنها والطريق الزراعي، شارك الشباب في تجمعات لنزح المياه وفتح بيارات الصرف الصحي لشفط المياه للمساهمة في تسيير الحركة المرورية خاصة في القرى التي شهدت تجمعات كبيرة للمياه وتحولت لبرك طينية.

وأجرى المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه القليوبية، جولة موسعة في نطاق المحافظة، لمتابعة جهود التعامل مع الأمطار الغزيرة، وآخر المستجدات وتطورات الموقف الحالي لسوء الأحوال الجوية.

‎وكلف مجاهد بتكثيف المعدات والعمالة في المواقع ذات المناسيب المنخفضة، التي شهدت تكدس المياه، ‎وسحب تجمعات المياه، مع استمرار رفع أقصى درجات التأهب والاستعداد على مدار الساعة بكافة الأفرع، بالتنسيق مع المحافظة والأجهزة المعنية.