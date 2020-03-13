مهرجان المسرح التجريبي يعلن عودة المسابقة الرسمية

قرر مجلس إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في اجتماعه الأخير، إعادة المسابقة الرسمية لفعاليات المهرجان في دورته المقبلة سبتمبر 2020.

وقال رئيس المهرجان الدكتور علاء عبد العزيز سليمان إن عودة المسابقة يتزامن مع توسع نشر إصدارات المهرجان من الترجمات والتي كانت تصدر عبر دورات المهرجان السابقة وتعتبر أحد روافد الثقافة المسرحية الهامة، كما كانت مرجعا هاما لكافة العاملين بمجال المسرح.

يذكر أن المسابقة الرسمية للمهرجان كانت قد توقفت منذ العام 2014، ووافق مجلس إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر، على مقترح رئيس المهرجان الدكتور علاء عبدالعزيز سليمان بالعودة إلى اسمه القديم، ليعود مهرجانا للمسرح التجريبي فقط، في دورته القادمة السابعة والعشرين.