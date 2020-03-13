المغرب: تسجيل أول حالة تعافي من كورونا لشاب قادم من إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل أول حالة تعافي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لشاب مغربي قادم من إيطاليا، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكانت وزارة الصحة المغربية، أعلنت في وقت سابق، اليوم، أنه تم تسجيل سابع حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، عند مغربي بالغ من العمر 39 سنة، موضحة، في بيان، أن المواطن المغربي "كان قد وصل إلى الدار البيضاء يوم الأربعاء 4 مارس قادما من إسبانيا، وبعدما ظهرت عليه أعراض تنفسية تقدم على إثرها إلى المستشفى، اشتبه الطاقم الطبي بإصابته بالفيروس، ليتم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري بمعهد باستور المغرب، الذي أكد الإصابة".

وأشارت الوزارة المغربية، إلى أن المصاب يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بأحد مستشفيات مدينة الدار البيضاء، حيث تم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، موضحة أن مصالحها تقوم بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية، وفقا لما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وكان المدير العامة لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قال في وقت سابق، اليوم، إن 4 آلاف شخص توفوا بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيراً الى أن أوروبا أصبحت "بؤرة" للفيروس.

الصحة العالمية: تجارب الصين وكوريا الجنوبية أثبتت أن العزل الصحي يمكن أن ينقذ الأرواح

وأوضح جيبريسوس في المؤتمر اليومي للمنظمة: "أن تجارب الصين وكوريا الجنوبية أثبتت أن العزل الصحي يمكن أن ينقذ أرواح الكثير من الناس"، مشدد على أن "على المؤسسات الصحية في العالم أن تكون مستعدة لاستقبال أعداد كبيرة من المرضى"، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وأضاف المدير العام للمنظمة: "يجب أن تكون التدابير المتخذة من إلغاء المناسبات العامة والتجمعات الكبيرة وحجر المرضى وعزل المخالطين وغيرها، مفيدة من ناحية التقليل من خطر الوباء"، مشيرا إلى أنه: "يجب أن تكون هذه التدابير مبنية على الظروف المحلية لكل بلد، وإن لم نستطيع إيقاف الانتشار فعلى الأقل أن نقلل من حدته فهو فيروس جديد ووضع جديد، جميعنا نتعلم ونبحث عن وسائل أخرى للوقاية من العدوى".