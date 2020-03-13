"تابع شفط المياه وبلاغات الكهرباء وزار مستشفيات".. نائب محافظ الشرقية خلال الطقس السيئ

توجه أحمد عبدالمعطي، نائب محافظ الشرقية، إلى مدينة القنايات برفقة المهندس محمد الأباصيري رئيس المدينة لمتابعة الجهود المبذولة للتعامل مع موجه الطقس السيئ وأعمال شفط مياه الأمطار من داخل مستشفى القنايات المركزي.

وأشرف عبدالمعطي على أعمال شفط المياه أمام مجلس مدينة القنايات وكذلك الشوارع الجانبية والتي شهدت ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

وانتقل إلى مركز ديرب نجم يرافقه محمد حجازي رئيس المدينة، بعد ورود عدد من الشكاوى إلى غرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام بتراكم المياه داخل قسم شرطة ديرب نجم وفي مستشفى ديرب نجم المركزي.

وتواصل نائب المحافظ مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتي دفعت على الفور بسيارات شفط المياه، وتوجه إلى الوحدة المحلية بصافور، وزار وحدة طب الأسرة للاطمئنان على عمل وحدة حضانات الأطفال بعد تلقي بلاغ من غرفة عمليات رئاسة مركز ديرب نجم بانقطاع الكهرباء بالوحدة المحلية بصافور.

وتابع استمرار عمل الوحدة التي تم تشغيلها عن طريق محولات الديزل حفاظا على حياة الأطفال المتواجدين داخل وحدة الحضانات، كما تابع أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة الإبراهيمية، وأعمال رفع المياه بمستشفى الإبراهيمية المركزي تسهيلا لحركة المرضى والمترددين على المستشفى.