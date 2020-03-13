عاجل.. إيطاليا تسجل أعلى معدل وفيات كورونا اليوم.. 250 وفاة جديدة

سجلت السلطات الإيطالية، 250 وفاة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، في البلاد، وهو أكبر رقم يسجل في يوم واحد منذ بدء تفشي الفيروس، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكانت الصين أعلنت أنها أرسلت إلى إيطاليا فريقا من الخبراء يضم 9 أعضاء، لمساعدة البلاد على احتواء الفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة انباء"أكي" الإيطالية..

وانتشر الفيروس خلال الأيام الماضية في مختلف الدول، مخلفا خسائر اقتصادية كبيرة، الأمر الذي دفع الحكومات والبنوك المركزية إلى التدخل لاتخاذ المزيد من التدابير الاستثنائية، فيما أشارت الإحصائيات الرسمية المعلن عنها من قبل دول العالم، إلى تجاوز عدد الوفيات الإجمالي 5080 حالة، مقابل إصابة حوالي 138 ألف شخص.

من جانبه، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم، إن "الصين اليوم تعود للنهوض، وعاجلا ما سننهض نحن أيضاً، من وطئة انتشار الفيروس"، مضيفا، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الصليب الأحمر بالعاصمة الإيطالية "روما"، مع فريق خبراء صينيين وصلوا الى البلاد أمس الخميس، بحمولة مساعدات، "نحن كحكومة في خدمة العاملين الصحيين الذين يخوضون هذه المعركة".

مسؤولة أوروبية: الاتحاد الأوروبي سيستخدم كل الوسائل المتوفرة لديه لمساعدة إيطاليا

بدورها، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم، على تصميم المؤسسات الأوروبية بذل كل جهد ممكن لمساعدة السلطات الإيطالية التي تعاني بشدة من انتشار وتداعيات الفيروس، مشددة خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم في بروكسل، على أن إيطاليا بحاجة إلى مساعدة فورية، وقالت: "كلنا إيطاليون اليوم".

وتعهدت المفوضية الأوروبية، بتطبيق أقصى درجات المرونة في إطار مواد ميثاق الاستقرار والنمو، وكذلك الأمر بالنسبة لمساعدات الدول الأعضاء للشركات الوطنية، مشيرة إلى أن الأزمة الصحية الإيطالية، قد تصيب دولا أخرى في المستقبل، وأن الاتحاد الأوروبي سيستخدم كل الوسائل المتوفرة لديه لمساعدة إيطاليا وغيرها من دوله الأعضاء.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه اتفق مع زعماء مجموعة الـ7 على عقد قمة المجموعة عبر الفيديو، الاثنين المقبل، لبحث ملف تفشي الفيروس.