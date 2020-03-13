"من امبارح في الشارع".. إيهاب العمدة يقف وسط مياه الأمطار لمساعدة الأهالي

شارك إيهاب العمدة، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، وأمين تنظيم حزب مستقبل وطن، اليوم الجمعة، أهالي دائرته محاولات مواجهة أزمة مياه الأمطار التي أغرقت شوارع مناطقهم تزامنًا مع موجة الطقس السيئ التي ضربت القاهرة أمس.

وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على النائب البرلماني، بعدما ظهر في صورة متداولة، وهو يقف وسط مياه إحدى شوارع دائرته، ويجري اتصالا هاتفيا في محاولة للسيطرة على الوضع.

وشهدت جميع أنحاء الجمهورية أمس الخميس، حالة من الطقس السيئ، وسط سقوط أمطار غزيرة ورياح وانخفاض في درجات الحرارة ورعد وبرق، واستمر سقوط الأمطار اليوم الجمعة، على نحو أقل من سابقه.