عاجل.. إغلاق برج إيفل في باريس حتى إشعار آخر بسبب كورونا

قررت السلطات الفرنسية إغلاق برج إيفل في العاصمة "باريس" حتى إشعار آخر، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وأعلنت السلطات الفرنسية، اليوم، منع التجمعات التي تضم أكثر من مئة شخص في جميع أنحاء البلاد، وبعد ظهر اليوم، أُعلن عن إغلاق متحف اللوفر وقصر فرساي التي تعد من أكثر المواقع جذبا للسياح في البلاد، وذلك في سلسلة إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا وبعد إغلاق المدارس والجامعات وتحضير خطة لإنعاش الاقتصاد من الخسائر التي سببها انتشار الفيروس، وفقا لما ذكرته قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية.

وجاءت هذه الإجراءات بعد خطاب للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس الخميس، أعلن خلاله إغلاق دور الحضانة وكافة المؤسسات التعليمية، بما فيها الجامعات، اعتبارا من الاثنين المقبل وحتى إشعار آخر، واعتبر ماكرون أن فرنسا تعيش "أسوأ أزمة صحية منذ قرن"، وطالب مواطنيه بحصر تنقلاتهم إلى "الحد الأدنى الضروري".

ودعا ماكرون، إلى تجنب الانغلاق القومي، موضح أن إغلاق الحدود لمكافحة انتشار الفيروس سيكون على الأرجح ضروريا ولكن يتوجب إقراره على المستوى الأوروبي.

وطلب الرئيس الفرنسي، إلى الحكومة تحضير خطة إنعاش وطنية وأوروبية، داعيا أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بسرعة وبقوة، وأعلن ماكرون، أنه سيقترح على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يرأس مجموعة السبع حاليا، مبادرة "استثنائية" لمواجهة الجائحة العالمية التي تتهدد الاقتصاد العالمي.

جدير بالذكر، ان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، أعلن في وقت سابق، اليوم، أن أوروبا باتت "البؤرة" الجديدة لفيروس كورونا، داعياً الدول إلى "التحقق من كل حالة وعزلها وإخضاعها لفحص ومعالجتها".