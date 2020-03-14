لا تكشف عن كلمة السر.. كيف تتجنب عمليات النصب على تعاملاتك المصرفية؟

أحيانًا يتعرض حاملو البطاقات الإئتمانية، لعمليات احتيالية وسحب عشوائي للرصيد، أثناء الشراء، فضلًا عن إيهامهم بعدد من الجوائز المالية الوهمية.

وتستعرض "الوطن"، في السطور التالية، خطوات عليك اتباعها، إذا اكتشفت معاملات احتيالية على بطاقتك، وتجنبك الوقوع في فخ الاحتيالات.

-يجب على مستخدم البطاقة، أن يكون حذرًا عند استقبال بريد إلكتروني أو مكالمة هاتف، وردت من عمل أو شخص يسأل عن كلمة السر، أو رقم جواز السفر، أو رقم حساب أو معلومات بطاقة الائتمان، إلا إذا كنت بدأت بتنفيذ المعاملة.

-على حاملي البطاقات، عدم الكشف عن كلمة السر الخاصة بهم، أو رقم التعريف الشخصي حتى لموظفي البنك.

-عند الشك في وجود معاملات احتيالية عليك، الاتصال فورًا بالبنك الخاص بك، واطلب حظر بطاقتك وإعادة النظر في المعاملات المشكوك بأمرها.

-حاول الوصول إلى التاجر لحل أمر العملية المشكوك بأمرها، وللحصول على أي معلومات إضافية تتعلق بالمعاملة، المعاملات الخاصة بك والمشكوك بأمرها.

-رصد معاملاتك ومراجعة تأكيد العمليات، وبطاقة الائتمان الخاصة بك، وبيانات كشف حسابك البنكي بمجرد الحصول عليه، للتأكد من أنه جرى محاسبتك على المعاملات التي قمت بها بالفعل.

-أبلغ الشرطة في حالة البطاقة المفقودة أو المسروقة، وأطلب تقرير الشرطة، وذلك من أجل تدابير الاسترداد.

-إرسال كل الوثائق المتعلقة بالمعاملة/ المعاملات موضوع النقاش، أو الخلاف على النحو المطلوب في "نموذج المراجعة لحامل البطاقة" لدعم قضيتك.

- قد يتم طلب وثائق إضافية وذلك اعتمادًا على كل حالة على حدة من قبل قسم المنازعات بالبنك التابع له.