"100 ألف جنيه وشقة" لإلغاء أحكام قضائية.. تفاصيل سقوط نصاب حلوان

"100 ألف جنيه وشقة".. بهذه الحيلة لجأ نصاب إلى صيد ضحاياه، من أصحاب العقارات المخالفة، بمنطقة حلوان، والصادر ضدهم عدة أحكام قضائية، خاصة بمخالفات المباني، نظير إلغاء تلك الأحكام القضائية.

تلقى ضباط مباحث الأموال العامة بالقاهرة، بلاغا من محاسب، ومالك شركة استيراد وتصدير، مقيمين بحلوان القاهرة "شركاء في بناء برج سكني" في حلوان، ضد أحد الأشخاص.

ادعى أنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية، وقدرته على إلغاء الأحكام الصادرة ضدهما، بشأن مخالفات أعمال البناء بالبرج المشار إليه، وتمكينهما من تعلية البرج، ببناء دورين بدون ترخيص، مقابل الحصول على مبلغ 100 ألف جنيه، ووحدة سكنية بالأدوار المخالفة.

وأسفـرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ عن صحة البلاغ، وانتحال مدير شركة مقاولات، صفة مستشار بإحدى الجهات القضائية، على خلاف الحقيقة وارتكابه للواقعة.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكابه الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.