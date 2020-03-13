أشرف صبحي يجري جولات ميدانية في عدد من المنشآت الشبابية والرياضية

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جولة تفقدية لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية شملت "هيئة ستاد القاهرة الدولي، المركز الأوليمبي بالمعادي، ومركز شباب الجزيرة"؛ لمتابعة سلامة تلك المنشآت وبنيتها التحتية، بعد تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

وحسبما نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإن الوزير يتابع من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة كافة المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظات الجمهورية، مع التشديد على استمرار العمل وفتح كل مراكز الشباب، مراكز التعليم المدني، والمدن الشبابية لاستقبال أي حالات قد تضررت جراء سوء الأحوال الجوية.

ووجه صبحي، الشكر لجميع العاملين والقيادات بمديريات الشباب والرياضة على الجهود التي بذلت خلال الساعات الماضية لمواجهة الطقس السيئ.

يذكر أن وزير الرياضة قد نسق مع وزارة التضامن الاجتماعي لإمداده بالحالات المتضررة من سوء الأحوال الجوية حتى يتم استقبالهم في أقرب مركز شباب لأي حالة متضررة.

كما وجه بفتح المنشآت الشبابية لإيواء العالقين من المسافرين بين المحافظات بعد وقف حركة القطارات ووسائل النقل العام.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمنح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، أمس الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ .