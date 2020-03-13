محافظ الإسكندرية يوزع 1200 وجبة علي رجال الصرف الصحي والنظافة والأحياء

قام اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، بتوزيع 1200 وجبة علي عمال شركة الصرف الصحي والنظافة والأحياء وعمال شركات المرافق المتواجدين في الشارع للعمل على إزالة موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة .

وشارك محافظ الإسكندرية توزيع الوجبات الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية. وقدم اللواء محمد الشريف الشكر لكل الجهود المخلصة التى بذلتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع رجال المنطقة الشمالية العسكرية، ومديرية الأمن، والقوات البحرية ونتج عنه التعامل السريع مع تجمعات وتراكمات المياه.

وأوضح الشريف أن تراكمات المياه التي حدثت اليوم جاءت لعدم قدرة شبكة الصرف علي الاستيعاب نتيجة لكميات الأمطار الغزيرة الغير عادية والتي وصلت لحد السيول. مؤكدا أنه تم التعامل مع ذلك وتم تلافيها خلال 24 ساعة، مشيرا إلي أنه لم يحدث أثناء هذا الطقس السيئ توقف للحركة المرورية في جميع أنحاء المحافظة.